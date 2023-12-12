В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

В Казани недостаточное количество заведений татарской кухни, даже при наличии спроса на национальные блюда у туристов. Об этом сообщила гендиректор ООО «Бюро путешествий Казань-тур» Елена Илькун.

Она заявила, что найти заведение по доступным ценам и дегустацией местных блюд бывает сложно. Ведь туристы едут в Казань не для того, чтобы перекусить русской кухней, а для оценки татарских национальных блюд.

Илькун отметила, что в некоторых республиках национальные блюда можно попробовать в недорогих заведениях, а в Татарстане это будет стоить очень дорого.

Ранее мы писали о том, что в Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов.