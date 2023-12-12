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· Артем Акчурин

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

espanarusa.com

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Госкомитет республики по туризму рассматривает опыт Барселоны в привлечении туристов. Ранее после проведения олимпиады 1992-ого года столица Каталонии стала туристическим центром. Проведение саммита БРИКС в Казани может также стать инструментом для увеличения турпотока и узнаваемости города за границей. Об этом сообщил для «БИЗНЕС Online» председатель комитета Сергей Иванов.

Он заявил, что реализация мероприятий такого уровня всегда ведет к увеличению популярности города, особенно для тех стран, откуда к нам никогда не приезжали. Иванов уверен, что для города это будет толчок вверх. Он добавил, что в Казани основываются на опыте Барселоны, которой когда-то удалось стать туристическим центром мира после проведения домашней олимпиады.

Саммит БРИКС пройдет в Казани осенью 2024 года. На мероприятие приедут гости и главы стран из разных стран мира.

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