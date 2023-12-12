В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов
espanarusa.com
Госкомитет республики по туризму рассматривает опыт Барселоны в привлечении туристов. Ранее после проведения олимпиады 1992-ого года столица Каталонии стала туристическим центром. Проведение саммита БРИКС в Казани может также стать инструментом для увеличения турпотока и узнаваемости города за границей. Об этом сообщил для «БИЗНЕС Online» председатель комитета Сергей Иванов.
Саммит БРИКС пройдет в Казани осенью 2024 года. На мероприятие приедут гости и главы стран из разных стран мира.