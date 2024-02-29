В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Группа компаний «СМУ-88» приступила к реставрации и восстановлению исторического здания бывшей конторы завода братьев Крестовниковых на берегу озера Кабан.

Этот двухэтажный памятник архитектуры 1853 года признан объектом культурного наследия и находится в аварийном состоянии после пожара, который произошел в апреле 2017 года.

В прошлом году известный архитектор Рубен Аракелян разработал концепцию реновации здания по заказу «СМУ-88». В феврале комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на начало противоаварийных работ.



В рамках проекта планируется обустройство противофильтрационной завесы по инновационной технологии Jet2, усиление и реставрация кирпичной кладки, а также полная гидроизоляция периметра здания. Особое внимание будет уделено усилению фундамента с помощью свай Jet1, железобетонных плит и сплошного инъецирования. Планируемые работы будут завершены в течение пяти месяцев.



Генеральным подрядчиком проекта является ООО «СТФ Стандарт-Р», имеющее успешный опыт в области реставрации объектов культурного наследия.

Напомним, что летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани.