В Казани начали разбирать дом, где жил Максим Горький

В доме на улице Ульянова-Ленина, 60, где в 1884 году проживал Максим Горький, начались противоаварийные работы. В прошлом году строительные конструкции этого памятника были признаны неприемлемыми, а на определенных участках даже аварийными. Данные приводит «БИЗНЕС Online» ссылаясь на пресс-службу комитета РТ по охране объектов культурного наследия.



В официальном заявлении отметили, что были выявлены дефекты и повреждения конструкций пристроя, которые могли создать угрозу внезапного обрушения и поставить под угрозу жизни и здоровье людей.



Сообщение о проведении работ на памятнике появилось в социальных сетях, указывалось, что часть здания, где проживал Максим Горький, уже демонтирована. По плану работ предусмотрено закрепление пристроя к основному зданию с помощью тяжей из стальных пластин, установка винтовых свай для создания опорной системы, поэтапный демонтаж аварийных конструкций и восстановление элементов, которые могут быть сохранены.На протяжении всего периода выполнения работ на объекте будет осуществляться авторский и технический надзор. Подрядная организация, ответственная за проект, - ООО «СК „Строй Мир Реконструкция“».

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