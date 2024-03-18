В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
tr.ru
В ходе делового понедельника глава МУП «Метроэлектротранс» города Казани, Айдар Абдулхаков, объявил о планах закупки 39 новых троллейбусов для города. Он отметил, что в предыдущем году Казань приобрела в лизинг 25 современных троллейбусов, часть средств на которые была выделена из регионального бюджета.
Говоря о системе бесконтактной оплаты проезда, Абдулхаков отметил, что на данный момент она уже внедрена в 118 единицах электротранспорта из 244, работающих на линиях. Таким образом, освобождено 96 кондукторов, из которых 27 проходят обучение на водителей. Планируется, что летом город полностью перейдет на бесконтактную систему оплаты в электротранспорте.
Напомним, ранее в Казани обозначили самые «аварийные» районы города.
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