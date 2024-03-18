В Казани обозначили самые «аварийные» районы города
Прокуратура РТ
В Госавтоинспекции Казани были представлены результаты анализа аварийности на дорогах города за январь-февраль 2024 года. Больше всего выделяется высокий уровень ДТП в Советском районе.
Суммарно, за первые месяца 2024 года в столице РТ произошло 7713 дорожно-транспортных происшествий, из-за которых 5 человек погибли, а 280 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, ранее в результате аварии в Лаишевском районе Татарстана скончался мужчина.
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