В Казани обозначили самые «аварийные» районы города

В Госавтоинспекции Казани были представлены результаты анализа аварийности на дорогах города за январь-февраль 2024 года. Больше всего выделяется высокий уровень ДТП в Советском районе.





Согласно информации дорожной полиции, за два месяца в Советском районе было зафиксировано 1768 дорожно-транспортных происшествий. Второе место по количеству аварий занимает Приволжский район с 1333 ДТП, за ним следуют Вахитовский - 975, Ново-Савиновский - 773, Кировский - 608, Авиастроительный - 481, и Московский район с 425 ДТП за указанный период.Суммарно, за первые месяца 2024 года в столице РТ произошло 7713 дорожно-транспортных происшествий, из-за которых 5 человек погибли, а 280 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, ранее в результате аварии в Лаишевском районе Татарстана скончался мужчина.