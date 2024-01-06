В Казани на Рождество организуют спецподачу общественного транспорта

В день празднования Рождества - 7 января, после ночной службы в церквях для жителей Казани организуют специальную подачу общественного транспорта, который будет доставлять их прямо к дому.

Например, на остановку "Центральный стадион" будут направлены троллейбусы маршрута №2, а также автобусы маршрутов №6, №10а, №15, №23 и №30, готовые отвезти людей ночью после церковной службы.

Ранее, в Татарстане молодежь получила на свои проекты порядка 150 млн рублей.