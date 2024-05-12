В Казани на Баумана прошел Пасхальный миссионерский концерт

Пасхальный миссионерский концерт прошел 11 мая на улице Баумана в Казани. Мероприятие было организовано миссионерским отделом Казанской епархии.



Для жителей и гостей города на пешеходной улице выступили хоровые коллективы с Пасхальными песнями и светской музыкой. Праздник открыл иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии.



По словам Ермолина, Пасха – это радость, которую необходимо дарить другим, чтобы они через музыку могли разделить праздничное настроение. 19 мая Пасхальный концерт запланирован в ТЦ «Мега».

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