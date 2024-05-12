Минниханов посетил Чистопольский район и оценил ход весенне-полевых работ

В Чистопольском районе Республики Татарстан глава РТ Рустам Минниханов провел рабочую поездку, сообщает пресс-служба главы региона.



В сопровождении министра сельского хозяйства РТ Марата Зяббарова Минниханов осмотрел поля и оценил ход работы по весенне-полевым работам. На данный момент сев яровых культур проведен на площади более 30 тысяч гектаров.



Кроме того, глава республики встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и представителями поселений, чтобы узнать о выполнении татарстанских программ на территории Чистопольского района. Рустам Минниханов отметил важность сохранения всех сельскохозяйственных программ, действующих в настоящее время.



Марат Зяббаров выделил сокращение поголовья в муниципалитете за прошлый год. По его словам, запуск новых корпусов мегафермы холдинга "Чистополье" должен положительно сказаться на результативности производства.



Рустам Минниханов подчеркнул лидерство владельца холдинга "Чистополье" Альберта Хуснуллина в данной отрасли.