В Казани младенца назвали Чушпаном

В социальных сетях распространяется информация, что казанская семья назвала своего новорожденного ребенка – Чушпаном.

Отмечается, что родители являются поклонниками сериала «Слово пацана». Однако позже выяснилось, что информация оказалась шуточной и она распространилась по всему интернету. О данных сообщает «Лапша.media».

Сериал «Слово пацана» находится на пике своей популярности. В киноленте рассказывается о казанских группировках 80-90-х, которые держали под страхом население всего города.

Ранее участник группы «Иванушки» дал оценку сериала «Слово пацана».