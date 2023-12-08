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· Артем Акчурин

В Казани младенца назвали Чушпаном

В Казани младенца назвали Чушпаном

hibiny.ru

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В социальных сетях распространяется информация, что казанская семья назвала своего новорожденного ребенка – Чушпаном.

Отмечается, что родители являются поклонниками сериала «Слово пацана». Однако позже выяснилось, что информация оказалась шуточной и она распространилась по всему интернету. О данных сообщает «Лапша.media».

Сериал «Слово пацана» находится на пике своей популярности. В киноленте рассказывается о казанских группировках 80-90-х, которые держали под страхом население всего города.

Ранее участник группы «Иванушки» дал оценку сериала «Слово пацана».

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