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· Артем Акчурин

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

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Благодаря камерам фиксации нарушений на пешеходных переходах наказали более 400 водителей. Об этом сообщает ГИБДД.

В ситуациях, когда водитель не уступает пешеходам на нерегулируемых переходах, полагается штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Все нарушения автоматически фиксируются камерами.

По словам ведомства, за 2023 год в РТ в результате нарушения автолюбителями норм проезда на пешеходном переходе зарегистрировали 429 ДТП, в некоторых из них погибло 18 человек, а 425 получили травмы.

Ранее, в трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих.

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