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В Казани главную елку восстановят за 12,5 млн рублей

В Казани главную елку восстановят за 12,5 млн рублей

ria.ru

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Главная елка Казани будет восстановлена за 12,5 миллиона рублей согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок.

Эта елка находится перед центром семьи "Казань" и состоит из двух частей - хвойного дерева и светового шатра. Подрядчику потребуется проверить 1,3 тысячи светодиодных 20-метровых гирлянд, а также 32 декодера и 12,9 тысячи модулей управления в щитах и каркасах объекта.

Неисправные гирлянды должны быть заменены к следующему новому году. Кроме того, исполнитель проекта должен выполнить сборку-разборку, загрузку и транспортировку компонентов праздничной инсталляции.

Напомним, что с 13 по 31 января казанцы могут сдать новогодние елки на переработку. Это можно сделать у одного из торговых центров города.

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