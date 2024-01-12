В Казани главную елку восстановят за 12,5 млн рублей

Главная елка Казани будет восстановлена за 12,5 миллиона рублей согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок.





Эта елка находится перед центром семьи "Казань" и состоит из двух частей - хвойного дерева и светового шатра. Подрядчику потребуется проверить 1,3 тысячи светодиодных 20-метровых гирлянд, а также 32 декодера и 12,9 тысячи модулей управления в щитах и каркасах объекта.Неисправные гирлянды должны быть заменены к следующему новому году. Кроме того, исполнитель проекта должен выполнить сборку-разборку, загрузку и транспортировку компонентов праздничной инсталляции.

Напомним, что с 13 по 31 января казанцы могут сдать новогодние елки на переработку. Это можно сделать у одного из торговых центров города.