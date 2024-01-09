Казанцы могут сдать новогодние елки на переработку

У одного из ТЦ Казани на переработку будут принимать новогодние елки. Акция будет реализовываться с 13 по 31 января.

Собранные елки получат работники УК «ПЖКХ» и уже измельченную щепу направят в Дирекцию парков и скверов Казани. Вторичное сырье будет использовано для мульчирования растений.

Деревья можно будет сдать только в чистом виде без различных новогодних украшений. А оставить елки можно будет в специализированных контейнерах на улице пр.Победы, 141.