В Казани бизнесмен выплатил долги по зарплате, чтобы избежать тюрьмы
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Казанский бизнесмен оплатил долги по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления по Республике Татарстан.
В период с января по май 2024 года предприниматель не выплачивал заработную плату своим работникам, что привело к образованию задолженности в размере более 1,2 миллиона рублей.
Следствие собрало достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела.
Когда предприниматель узнал об этом, он нашёл деньги и погасил задолженность перед сотрудниками. В результате уголовное дело в отношении предпринимателя было закрыто.
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