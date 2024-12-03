В Казани бизнесмен выплатил долги по зарплате, чтобы избежать тюрьмы

Казанский бизнесмен оплатил долги по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления по Республике Татарстан.

В период с января по май 2024 года предприниматель не выплачивал заработную плату своим работникам, что привело к образованию задолженности в размере более 1,2 миллиона рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела.

Когда предприниматель узнал об этом, он нашёл деньги и погасил задолженность перед сотрудниками. В результате уголовное дело в отношении предпринимателя было закрыто.

Ранее стало известно, что экс-форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом.