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Бывший форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

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Арбитражный суд Республики Татарстан признал несостоятельным бывшего нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Артёма Лукоянова.

Решение о банкротстве было принято на основании материалов дела, в которых должник ходатайствовал о признании своей финансовой несостоятельности. Процедура реализации имущества должника будет длиться шесть месяцев, до 3 июня 2025 года. В качестве управляющего назначен финансовый управляющий.

В Арбитражном суде Республики Татарстан должно было состояться первое слушание по делу о банкротстве спортсмена. Оно было назначено на 25 ноября. Но из-за неявки должника заседание перенесли на 3 декабря.

В отношении Лукоянова было инициировано шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 миллиона рублей, связанных с задолженностью по кредитам. Хоккеист подал заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании его банкротом и просит списать долги в размере 23,6 миллиона рублей.

В данный момент Лукоянов не имеет постоянного контракта ни с одной командой. В начале сезона он играл за «Юнисон-Москва», но затем клуб принял решение не продлевать с ним сотрудничество.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хоккеист может перейти в «Челны». Также сообщалось, что им интересуется «Адмирал», пишет «БИЗНЕС Online».

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