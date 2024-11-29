В Каменном Броду пожарный извещатель спас многодетную семью
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В с. Каменный Брод Республики Татарстан вспыхнул частный дом. Один из 6 детей услышал звук пожарного извещателя и рассказал об этом своим родителям. К счастью, люди выбежали на свежий воздух. Пострадавших и погибших нет.
Возгорание на площади 20 квадратных метров потушили 11 спасателей и 3 единицы спецтехники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. По предварительным данным, все случилось из-за нарушения правил работы электрического оборудования.
В 2022 году пожарный извещатель появился в доме по региональной программе.
Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана спасли ребенка, который 15 минут был в состоянии клинической смерти. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения по городу Набережные Челны.
В медицинском учреждении врачам еще не раз пришлось возвращать кроху к жизни.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец