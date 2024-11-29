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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Челнах спасли ребенка, который 15 минут был в состоянии клинической смерти

В настоящее время она проходит реабилитацию

pixabay

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Ребенок начал задыхаться на руках у матери, а через некоторое время ее сердце остановилось на 15 минут. У малышки была клиническая смерть. К приезду бригады скорой медицинской помощи девочка лежала без признаков жизни, специалисты провели сердечно-лёгочную реанимацию, которая вернула ее к жизни. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения по г. Набережные Челны.

В медучреждении врачам еще не раз пришлось возвращать кроху к жизни. Известно, что стабилизировать состояние ребенка направили в региональную столицу Татарстана. В настоящее время она проходит реабилитацию.

Как сказал отец малышки, сейчас у нее восстанавливается двигательная активность.

Ранее мы писали о том, что однокурсники умершего студента в Альметьевске рассказали о том, что случилось. По факту смерти было заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Внезапно мальчик потерял сознание...

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