В Иннополисе в этом году могут открыть роботизированный отель

На территории Татарстана в Иннополисе откроется роботизированный отель. На данный момент в здании объекта проводятся работы по отделке. Уровень отеля был повышен до 4 звезд.

Директор по коммуникациям KravtGroup Светлана Володина заявила, что новый отель сейчас на заключительной стадии строительства. Которое завершится в этом году и соответственно будет проведено его открытие.

В ходе работ было увеличено количество номеров и улучшены технологические решения для кухни и ресторанов.

Сообщается, что в отеле будет минимизировано количество рабочего персонала. Роботы будут использоваться в уборке номеров и при обслуживании клиентов. На стойке регистрации будет установлен голосовой помощник, а для открытия дверей в планах использовать систему автоматической аутентификации.

Ранее, стало известно, что в Казани на месте снесенного ТРК «Ривьера» возведут отель.