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Отель с самым большим в РФ президентским люксом появится в Казани к 2028 году

Отель с самым большим в РФ президентским люксом появится в Казани к 2028 году

KravtGroup

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В 2028 году в Казани построят гостиничный комплекс. Новая пятизвездочная гостиница на 235 номеров будет располагаться на прибрежной зоне города, с панорамным видом на Казанку.

Общая площадь проекта составит 24 тыс. кв.м. Одной из особенностей гостинцы будет президентский люксовый номер площадью 600 кв. м с личным бассейном на этаже.

Территория объекта получит качественное благоустройство береговой линии. Туда войдет набережная для прогулок и отдыха посетителей гостиницы.

Также там появится термальный центр с фитнес-залом, площадью 1,6 тыс. кв. м, переговорные комнаты, ресторан и ночной бар с доступом на набережную.

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