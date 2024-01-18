Отель с самым большим в РФ президентским люксом появится в Казани к 2028 году

В 2028 году в Казани построят гостиничный комплекс. Новая пятизвездочная гостиница на 235 номеров будет располагаться на прибрежной зоне города, с панорамным видом на Казанку.

Общая площадь проекта составит 24 тыс. кв.м. Одной из особенностей гостинцы будет президентский люксовый номер площадью 600 кв. м с личным бассейном на этаже.

Территория объекта получит качественное благоустройство береговой линии. Туда войдет набережная для прогулок и отдыха посетителей гостиницы.

Также там появится термальный центр с фитнес-залом, площадью 1,6 тыс. кв. м, переговорные комнаты, ресторан и ночной бар с доступом на набережную.