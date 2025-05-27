В ГАИ прокомментировали ДТП на Оренбургском тракте

Примерно в 17:34 на Оренбургском тракте, возле остановки "СНТ Ромашка" (за 20 метров до неё), грузовой МАЗ, предположительно нарушив пункт 10.1 ПДД РФ, не учёл плотность движения и превысил безопасную скорость. В итоге он врезался в Ладу Гранту, а затем по инерции задел несколько автомобилей — Танк, Тойоту, ещё один Танк и Киа Сельтос.

В результате столкновения Лада Гранта перевернулась. Водитель и двое пассажиров этого автомобиля были доставлены в больницу на скорой помощи.

Ранее мы писали о том, что 13-летний водитель питбайка оказался в больнице после ДТП в Казани.