13-летний водитель питбайка оказался в больнице после ДТП в Казани
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ
27 мая около 12:30 63-летний житель Казани, управляя автомобилем Daewoo Nexia, напротив дома №116 на улице Дениса Давыдова при повороте налево не уступил дорогу встречному питбайку и столкнулся с ним.
В результате столкновения 13-летний водитель питбайка был доставлен в больницу.
Водитель Daewoo Nexia имеет водительский стаж с 1996 года и за последний год не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
По данному инциденту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.
Ранее мы писали о том, что на Оренбургском тракте произошло смертельное ДТП.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец