13-летний водитель питбайка оказался в больнице после ДТП в Казани

27 мая около 12:30 63-летний житель Казани, управляя автомобилем Daewoo Nexia, напротив дома №116 на улице Дениса Давыдова при повороте налево не уступил дорогу встречному питбайку и столкнулся с ним.

В результате столкновения 13-летний водитель питбайка был доставлен в больницу.

Водитель Daewoo Nexia имеет водительский стаж с 1996 года и за последний год не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По данному инциденту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

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