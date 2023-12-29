В феврале планируется переиздание обновленной книги «Слово пацана»

Издательство Individuum объявило о планах переиздания книги «Слово пацана» с обновленным содержанием в феврале 2024 года.



Новое издание будет содержать послесловие автора, дополнительные фотографии участников казанских группировок, а также специальный словарь, который разъяснит значения таких слов, как «чушпан», «мотаться», «асфальтные войны», и другие.

Кроме того, планируется выпустить книгу с обновленной обложкой, чтобы предложить читателям новый вид книги.

Ранее, книга Гараева «Слово пацана» стала одной из самых популярных в 2023 года.