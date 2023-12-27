Книга Гараева «Слово пацана» стала одной из самых популярных в 2023 года

Книга Гараева «Слово пацана» попала в топ-10 самых популярных нон-фикшен книг теккущего года. Данные приводит пресс-служба «Литрес» изданию ТАСС.

Благодаря огромному успеху киноленты Крыжовникова «Слово пацана», книга о «Казанском феномене», с 393-й строчки рейтинга поднялась до 10-ой.

Стоит отметить, что 85% проданных книг за год пришлось на декабрь. Сама книга выпущена в 2020 году.

Ранее, со слов автора книги «Слово пацана» Гараева стало известно, что группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани.