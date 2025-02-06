В Елабуге после обнаружения трупа на базе отдыха возбуждено дело

Елабужская прокуратура провела проверку после обнаружения 3 февраля 2025 года тела мужчины в канализационном колодце на территории базы отдыха «Белая дача».

Выяснилось, что два колодца, включая тот, где нашли погибшего, не были закрыты сотрудниками базы после откачки отходов. Это указывает на халатность со стороны ответственных лиц.

Материалы проверки переданы в следственные органы, которые по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по статьям 238 и 293 УК РФ. Ход расследования находится под контролем надзорного ведомства.

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