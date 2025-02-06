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На трассе М7 возле поселка Залесный-2 в Татарстане приостановят движение

Это связано с монтажом пролетного строения моду...

pixabay.com

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7 февраля, на трассе М7 «Волга» в районе поселка Залесный-2 временно приостановят движение транспорта.

Это связано с монтажом пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

По информации ведомства, с 2:00 до 3:00 на 787-м километре трассы движение будет перекрыто для обеспечения безопасности водителей и рабочих во время строительных работ.

Автомобилистов призывают соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения монтажа движение возобновится в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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