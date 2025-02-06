На трассе М7 возле поселка Залесный-2 в Татарстане приостановят движение

7 февраля, на трассе М7 «Волга» в районе поселка Залесный-2 временно приостановят движение транспорта.

Это связано с монтажом пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

По информации ведомства, с 2:00 до 3:00 на 787-м километре трассы движение будет перекрыто для обеспечения безопасности водителей и рабочих во время строительных работ.

Автомобилистов призывают соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения монтажа движение возобновится в обычном режиме.

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