На трассе М7 возле поселка Залесный-2 в Татарстане приостановят движение
pixabay.com
7 февраля, на трассе М7 «Волга» в районе поселка Залесный-2 временно приостановят движение транспорта.
Это связано с монтажом пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».
По информации ведомства, с 2:00 до 3:00 на 787-м километре трассы движение будет перекрыто для обеспечения безопасности водителей и рабочих во время строительных работ.
Автомобилистов призывают соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения монтажа движение возобновится в обычном режиме.
Ранее мы писали о том, что казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец