В Елабуге 29 октября практиканту оторвало палец на производстве

В РТ было заведено уголовное дело после того, как парень-практикант потерял палец во время работы. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Татарстану Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что 29 октября молодой человек, который проходил практику на предприятии в Елабуге, остался без пальца.

По информации следствия, перчатку рабочего затянуло в сверлильный станок, из-за этого он травмировался.

Специалисты возбудили уголовное дело после оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Сейчас идет следствие.

Ранее мы писали о том, что 12 ноября 2024 года, молодой человек на делимобиле сбил пенсионерку на улице Фучика 94, а затем открыл двери и скрылся в неизвестном направлении, чтобы, вероятно, не нести ответственность за дорожное происшествие. Видео.