В Елабуге 2 парней избили 50-летнюю женщину и попытались надругаться над ней
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В Елабуге двоих молодых людей подозревают в совершении тяжких преступлений — речь идёт о грабеже и сексуальном насилии.
По информации от KazanFirst, всё произошло вечером 15 марта в одном из подъездов на улице Тугарова. Сообщается, что 15-летний школьник вместе с 19-летним приятелем, ранее имевшим судимость, напали на 50-летнюю женщину. Подростки избили её и забрали рюкзак. После этого, по данным источников, школьник совершил над пострадавшей насильственные действия.
Злоумышленников задержали. Один из них сейчас находится в СИЗО, второй — под подпиской о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело.
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