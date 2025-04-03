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В Елабуге 2 парней избили 50-летнюю женщину и попытались надругаться над ней

Злоумышленников задержали

pixabay.com

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В Елабуге двоих молодых людей подозревают в совершении тяжких преступлений — речь идёт о грабеже и сексуальном насилии.

По информации от KazanFirst, всё произошло вечером 15 марта в одном из подъездов на улице Тугарова. Сообщается, что 15-летний школьник вместе с 19-летним приятелем, ранее имевшим судимость, напали на 50-летнюю женщину. Подростки избили её и забрали рюкзак. После этого, по данным источников, школьник совершил над пострадавшей насильственные действия.

Злоумышленников задержали. Один из них сейчас находится в СИЗО, второй — под подпиской о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Казани 6-летний ребенок вылез через окно на карниз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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