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В Казани 6-летний ребенок вылез через окно на карниз

Власти напоминают: ответственность за безопасно...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В Казани прокуратура Советского района утвердила обвинительный акт по делу 27-летней местной жительницы, обвиняемой по статье 125 УК РФ за оставление ребёнка в опасности.

По материалам следствия, 10 февраля 2025 года женщина заперла свою шестилетнюю дочь в комнате и ушла к сожителю. Без присмотра девочка открыла окно, выбралась на карниз шестого этажа и оказалась в крайне опасной ситуации — под угрозой падения с большой высоты. К счастью, обошлось без травм.

Уголовное дело уже передано в суд.

Власти напоминают: ответственность за безопасность детей лежит на взрослых — не оставляйте их без внимания.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске в машине надругались над женщиной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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