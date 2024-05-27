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В ДУМ РТ рассказали, как пройдет Курбан-Байрам в 2024 году

В 2024 году Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили план проведения Курбан-байрама и праздничного намаза.

ДУМ РТ

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В 2024 году Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили план проведения Курбан-байрама и праздничного намаза. Информация об этом появилась на официальном сайте ДУМ.

Празднование Курбан-байрама запланировано на 16 июня, при этом день Арафа приходится на 15 июня. Во всех мечетях республики будут организованы праздничные намазы. В мечети предлагается собираться за час до восхода солнца и совершать гает-намаз через полчаса после него.

В Казани расписание намазов такое: утренний - с 02:00 до 03:00, праздничный - с 03:00 до 03:30, гает-намаз - в 03:30. Затем следует проповедь на арабском языке, чтение Корана и дуа в 03:40.

Жертвоприношения начнутся после праздничного намаза и продлятся до 20:32 18 июня. Согласно информации от ДУМ, минимальная сумма для жертвоприношения составляет 51 тысячу рублей.

С 15 по 19 июня будут отмечены дни такбира Ат-Ташрик. В эти дни после каждого фарз-намаза (всего 23 раза) верующие должны произносить такбир-ташрик, выражая свою веру и благодарность.

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