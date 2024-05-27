Загс назвал самые редкие и необычные имена, которые казанцы дают своим детям

На прошлой неделе в столице Татарстана появились на свет 380 малышей. Как сообщает Управление ЗАГС Казани, мальчиков родилось меньше, чем девочек - 182 против 198. Самый маленький мальчик весил 1180 граммов, а самая крупная малышка - 4750 граммов.

Самыми популярными именами для новорожденных стали Марк, Данир, Дмитрий, Алим, Эмиль, Елизавета, Асель, Мария, Майя, Зарина, Кира, Анна, Амина, Варвара.

А вот Харунами, Фаразами, Леонелями, Султангалеями, Ариэллами и Даянами назвали единичных малышей.

Также на прошедшей неделе в Казани зарегистрирован 221 брак.