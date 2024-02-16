В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

С 21 февраля по 3 марта на Казанской телебашне будет запущена уникальная архитектурная подсветка, посвященная «Играм будущего». Информацию об этом распространила пресс-служба Минцифры Татарстана.



Это визуальное шоу можно будет увидеть, в вечернее время, с 17.00 до 23.00.

Напомним, что 15 февраля, в аэропорт «Казань» прилетела первая группа спортсменов, готовящихся к участию в международном турнире «Игры будущего».