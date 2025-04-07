В Чистопольском районе водитель «Лады» умер после столкновения с бензовозом

7 апреля в Чистопольском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, мужчина 1965 года рождения, находившийся за рулём автомобиля «Лада», по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с бензовозом DAF.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью.