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В Чистопольском районе водитель «Лады» умер после столкновения с бензовозом

От полученных травм водитель легковушки скончал...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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7 апреля в Чистопольском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, мужчина 1965 года рождения, находившийся за рулём автомобиля «Лада», по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с бензовозом DAF.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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