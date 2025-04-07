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Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Отечественный автомобиль получил серьёзные повр...

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В соцсетях появилось видео с места жёсткой аварии, произошедшей, предположительно, сегодня рядом с селом Калинино в Высокогорском районе Татарстана. Кадры, снятые очевидцами, показывают последствия столкновения фуры и «ГАЗели».

Отечественный автомобиль получил серьёзные повреждения — у «ГАЗели» сильно деформирована кабина, часть кузова буквально разорвана. На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой помощи. Сотрудники МЧС пытаются извлечь водителя из покорёженного автомобиля.

По словам свидетелей, человек за рулём «ГАЗели» погиб, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Причины и детали происшествия выясняются, пишет KazanFirst.

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