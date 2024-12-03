В Набережных Челнах нашли нелегальный пансионат для пенсионеров в трехкомнатной квартире

Прокуратура Набережных Челнов совместно с контролирующими органами проверила деятельность частного пансионата, расположенного в трёхкомнатной квартире.

Бизнесмен создал частный пансионат на бульваре Энтузиастов. В заведение жили 8 пожилых человек. Из них один мужчина и остальные женщины. Постояльцы жили в комнатах от двух до четырех человек без гендерного разделения. Все пенсионеры маломобильные. Людей принимали без справок и медосмотра. У медперсонала тоже их не было.

В пансионате царит антисанитария и не соблюдаются нормы гигиены. Нет условий для передвижения и размещения оборудования для реабилитации. Постельные принадлежности и одежда пожилых людей хранятся на полу балкона.

Также не соблюдаются правила организации питания: кухня находится в антисанитарном состоянии, не хватает оборудования, нет меню.

Отмечается, что за пожилыми люди ухаживал лишь один сотрудник, а по ночам за ними никто не приглядывал.

В жилом помещении не соблюдены правила пожарной безопасности. В частности, отсутствует отдельный вход, изолированный от жилой зоны здания, и лифт.

В связи с обнаруженными несоответствиями прокурор города Артур Абуталипов подал в суд иск против индивидуального предпринимателя. В иске содержится требование о запрете деятельности до тех пор, пока все нарушения не будут устранены.

Суд удовлетворил иск. Теперь индивидуальному предпринимателю запрещено заниматься социальным обслуживанием, предоставляя проживание пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и инвалидам, пока все нарушения не будут исправлены, пишет КП-Казань.