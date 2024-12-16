В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

В школе №16 в Чистополе случилась ссора между педагогом и учеником, которая завершилась потасовкой. Видео.

Свидетели в соцсетях рассказали, что напряженные отношения между ними были еще до случившегося — преподавателю не понравилось поведение школьника на уроке, после чего он вызвал его для беседы.

По сведениям из соцсетей, ссора переросла в драку, во время которой у ученика оказалась разбита губа. Кроме того, у ребенка остались следы на шее.

Как говорят школьники, директор школы обо всем знает, но она лишь попросила преподавателя успокоиться.

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