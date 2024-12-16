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В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Как говорят школьники, директор школы обо всем ...

Екатерина Елисеева

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В школе №16 в Чистополе случилась ссора между педагогом и учеником, которая завершилась потасовкой. Видео.

Свидетели в соцсетях рассказали, что напряженные отношения между ними были еще до случившегося — преподавателю не понравилось поведение школьника на уроке, после чего он вызвал его для беседы.

По сведениям из соцсетей, ссора переросла в драку, во время которой у ученика оказалась разбита губа. Кроме того, у ребенка остались следы на шее.

Как говорят школьники, директор школы обо всем знает, но она лишь попросила преподавателя успокоиться.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Билярской вспыхнул жилой частный дом. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.

Пожарные вынесли из полыхающего строения мужчину, который был без сознания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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