В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео
Екатерина Елисеева
В школе №16 в Чистополе случилась ссора между педагогом и учеником, которая завершилась потасовкой. Видео.
Свидетели в соцсетях рассказали, что напряженные отношения между ними были еще до случившегося — преподавателю не понравилось поведение школьника на уроке, после чего он вызвал его для беседы.
По сведениям из соцсетей, ссора переросла в драку, во время которой у ученика оказалась разбита губа. Кроме того, у ребенка остались следы на шее.
Как говорят школьники, директор школы обо всем знает, но она лишь попросила преподавателя успокоиться.
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