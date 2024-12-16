На Билярской в Казани на пожаре погиб мужчина 58 лет

В Казани на Билярской, 27 вспыхнул жилой частный дом. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.

Пожарные вынесли из полыхающего строения мужчину 58 лет, который был без сознания и передали его медикам. К несчастью, через некоторое время потерпевший умер. Возгорание было потушено на площади 48 квадратных метров.

По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил устройства и работы электрического оборудования.

Ранее мы писали о том, что жители Татарстана жалуются на стаю бешеных собак. В каком районе?

Один из пользователей упоминает, что многие люди начали носить с собой средства защиты. Однако неясно, о каких именно средствах идёт речь. Люди опасаются бездомных собак, считая их серьёзной угрозой.