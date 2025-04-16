14 посетителей кафе в Альметьевске отравились кишечной инфекцией

В Альметьевске возбуждено уголовное дело после того, как 14 человек, включая четырёх детей, заразились кишечной инфекцией. Основанием стало предоставление небезопасных услуг в одном из местных заведений общественного питания.

Как сообщает следствие, кафе начало работу 11 апреля, а уже в период с 12 по 14 апреля его посетили пострадавшие. По предварительной информации, все они заказывали роллы. Вскоре после этого у людей появились симптомы отравления, и они были госпитализированы в инфекционную больницу.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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