В озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб

В Казани зафиксировано загрязнение о. Кабан. Оказалось, что в 2 местах водоема есть трубы из которых сливают вредные вещества. Предостережение было объявлено «Казанскому зооботсада». Об этом рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

Известно, что по этому поводу от жителей поступали жалобы. По факту установки трубы без разрешений учреждению было объявлено предостережение. Нечистоты похожи на навоз.

Сведения о сбросах в местное озеро направили в Росприроднадзор, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования.