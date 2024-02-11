В центре Казани водитель на BMW сбил трех пешеходов

В Казани на улице Ершова произошло ДТП, в результате которого водитель BMW сбил трех человек. Информация об этом поступила из городского телеграм-канала.





Свидетели утверждают, что автомобиль двигался на высокой скорости. Водитель не справился с управлением, что привело к столкновению.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим. Все пострадавшие были госпитализированы. Полиция задержала виновника происшествия. По мнению свидетелей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что, возможно, послужило причиной произошедшего.

Ранее, в Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась.