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· Артем Акчурин

В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась

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В Казани на улице Патриса Лумумбы произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего был перевернут автомобиль.

По информации представителей городской Госавтоинспекции, 39-летний водитель Kia Optima превысил скорость и столкнулся с Hyundai Solaris, который стоял перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль Kia перевернулся.


Среди пострадавших оказался 29-летний пассажир Kia, которому в больнице была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили.

В настоящее время ведется административное расследование случившегося.

Ранее, в столице РТ возле «Корстона» автомобилист на BMW сбил двух девушек 2003 года.

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