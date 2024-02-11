В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась

В Казани на улице Патриса Лумумбы произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего был перевернут автомобиль.



По информации представителей городской Госавтоинспекции, 39-летний водитель Kia Optima превысил скорость и столкнулся с Hyundai Solaris, который стоял перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль Kia перевернулся.



Среди пострадавших оказался 29-летний пассажир Kia, которому в больнице была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили.В настоящее время ведется административное расследование случившегося.

Ранее, в столице РТ возле «Корстона» автомобилист на BMW сбил двух девушек 2003 года.