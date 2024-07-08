В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей
pixabay.com
В Челнах люди за 4 дня собрали гумпомощь на 10 млн рублей. Их передали участникам СВО. Об этом рассказал глава города Наиль Магдеев.
Мужчина сообщил, что бойцам нужна помощь. Магдеев надеется, что посылки понадобятся военным.
В сборе гуманитарной помощи принимали участие депутаты Государственного совета РТ, директора крупных компаний и бизнесмены. Он также подчеркнул, что военнослужащие держатся достаточно уверенно.
Ранее мы писали о том, что один из участников единого государственного экзамена в 2024 году набрал 400 баллов за 4 предмета. Кроме того, сейчас известно, что 3 экзамена на 300 баллов сдали 42 абитуриента, а 2 экзамена на максимальное число баллов — 648 человек.
Кроме того, мы говорили, что волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов. Недавно в сети появилось видео очевидцев, где мужчина, высунув руку из окна трясёт кота.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань