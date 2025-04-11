Жительница Казани может не попасть в колонию после нападения на сына с ножом

В суде Казани рассматривают уголовное дело в отношении 40-летней Сурайё Болтаевой, гражданки Узбекистана. Её обвиняют в причинении лёгкого вреда здоровью и в неосторожном лишении жизни. По версии следствия, женщина ударила своего 17-летнего сына ножом в грудную клетку, в результате чего подросток скончался.

На очередном заседании суда стороны приступили к прениям. Представитель прокуратуры предложил назначить женщине наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в государственный доход.

Обвиняемая отвергла предъявленные обвинения, заявив, что не совершала преступления и не желала своему сыну зла. Она выразила недоумение по поводу предъявленного обвинения и подчеркнула, что её невиновность, по её убеждению, очевидна перед Богом.

Адвокат Болтаевой также настаивал на её невиновности. Он отметил, что следствием не было представлено убедительных доказательств, указывающих на причастность женщины к произошедшему. По его словам, эксперты пришли к выводу, что подросток мог нанести себе ранение самостоятельно. В связи с этим защитник просил суд вынести оправдательный приговор, заявив об отсутствии состава преступления, пишет KazanFirst.