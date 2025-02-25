В Челнах в 56 лет умерла старший врач станции скорой помощи

В Набережных Челнах на 57-м году жизни ушла из жизни Ольга Федотова, старший врач станции скорой помощи.

Ольга Ильинична посвятила медицине более 30 лет, из которых 28 лет отдала работе в службе скорой помощи в автограде. Несмотря на тяжёлую болезнь, она продолжала помогать людям до последнего.

Коллеги вспоминают её как доброго, чуткого и интеллигентного человека. Прощание с врачом состоится 25 февраля в 8:00 у патологоанатомического отделения БСМП на улице Комарова, 34/2. Похороны пройдут в Удмуртии, где она начинала свою карьеру.

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