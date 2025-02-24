В Татарстане девушка и ребенок отравились угарным газом

22 февраля в 11:06 в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии в доме №5 на улице Дружбы в Альметьевске, где произошло отравление угарным газом.

Девушка 2003 года рождения и ребенок 2024 года рождения были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» в Альметьевскую ЦРБ.

Тяга в квартире была нормальной как при закрытых, так и при открытых окнах. Уровень СО2 в квартире пострадавших составил 0,45%, в квартире сверху — 0,13%, в других квартирах и на этажах – 0%, что соответствует норме.

Инспекция проводит расследование, выясняя причины инцидента, а также проверяет соблюдение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.