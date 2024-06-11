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В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

За все это время она не раз поощрялась руководством ведомства

Прокуратура РТ

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10 июня не стало пенсионера прокуратуры Татарстана Нэли Жоголевой. Женщине было 76 лет. Об этом рассказали в ведомстве.

Погибшая работала в прокуратуре, она расследовала различные уголовные дела на посту следователя челнинской горпрокуратуры, прокуратуры Автозаводского района Челнов и транспортной прокуратуры в Казани. Кроме того, Жоголева трудилась старшим помощником и помощником регионального транспортного прокурора Приволжской прокуратуры.

За все это время она не раз поощрялась руководством ведомства.

Прощание бывшим прокурором пройдет 12 июня в 11:00 около церкви на Арском кладбище в Казани.

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