В Челнах сварщик надругался над 4-летней малышкой

В Набережных Челнах задержали мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении 4-летнего ребенка. По информации источников KazanFirst, 59-летний местный житель на протяжении нескольких дней у себя дома совершал противоправные действия интимного характера.

Сообщается, что он работает сварщиком на заводе и ранее не привлекался к ответственности.

Подозреваемый отрицает свою вину. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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