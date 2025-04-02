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В Челнах сварщик надругался над 4-летней малышкой

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В Набережных Челнах задержали мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия в отношении 4-летнего ребенка. По информации источников KazanFirst, 59-летний местный житель на протяжении нескольких дней у себя дома совершал противоправные действия интимного характера.

Сообщается, что он работает сварщиком на заводе и ранее не привлекался к ответственности.

Подозреваемый отрицает свою вину. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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