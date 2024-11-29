Однокурсники умершего студента в Альметьевске рассказали о том, что случилось

Однокурсники парня, который скончался на паре по физической культуре в Альметьевске, сообщают, что педагог Мария Корнеева заставляла его заниматься через силу.

Как рассказали студенты, на паре было 2 группы и 2 преподавателя. Во время игры в волейбол педагог просила отжиматься по 10-15 раз тех, кто ронял мяч. Один из молодых людей стал жаловался на то, что ему плохо, но никто не отпустил его отдыхать. Внезапно мальчик потерял сознание. К сожалению, студент умер.

По факту смерти было заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Дети думают, что руководство ссуза замнёт историю, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что появились подробности смерти студента в казанском общежитии. Специалисты отметили, что этот инцидент будет изучен. Служба безопасности учебного заведения будет содействовать правоохранителям.