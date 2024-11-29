Однокурсники умершего студента в Альметьевске рассказали о том, что случилось
Екатерина Елисеева
Однокурсники парня, который скончался на паре по физической культуре в Альметьевске, сообщают, что педагог Мария Корнеева заставляла его заниматься через силу.
Как рассказали студенты, на паре было 2 группы и 2 преподавателя. Во время игры в волейбол педагог просила отжиматься по 10-15 раз тех, кто ронял мяч. Один из молодых людей стал жаловался на то, что ему плохо, но никто не отпустил его отдыхать. Внезапно мальчик потерял сознание. К сожалению, студент умер.
По факту смерти было заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Дети думают, что руководство ссуза замнёт историю, пишет mash iptash.
Ранее мы писали о том, что появились подробности смерти студента в казанском общежитии. Специалисты отметили, что этот инцидент будет изучен. Служба безопасности учебного заведения будет содействовать правоохранителям.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец