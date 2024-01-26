В Челнах создадут технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности

В Набережных Челнах в сфере радиоэлектронной промышленности «Олимп» создадут технопарк. Об этом стало известно в ходе визита КАМАЗа группой госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», под руководством Игоря Шувалова, передает пресс-служба ведомства.

Якорным резидентом будет выступать центр электроники и элементов питания КАМАЗа. Работать над проектом начали в 2023 году. После завершения строительства там будет доступно порядка 900 рабочих мест.

На данный момент в Набережных Челнах подписан договор подрядчика на реализацию строительно-монтажных работ. Сообщается, что идет к завершению стройка корпуса администрации и благоустройство территории.

Дата начала работы технопарка на сегодняшний день неизвестна.

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