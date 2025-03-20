Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по факту смерти казанца от кипятка

Жительница Татарстана через аккаунт приемной председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» попросила разобраться в обстоятельствах гибели ее отца. По ее словам, в октябре прошлого года в его казанской квартире прорвались изношенные трубы горячего водоснабжения. Мужчина получил сильные ожоги и скончался на месте. Заявительница считает, что трагедия произошла из-за ненадлежащего обслуживания коммуникаций, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Ранее Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этому делу. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело, однако прокурор Кировского района Казани Алмаз Сулейманов отменил постановление. Обжалование этого решения, в том числе на уровне прокурора республики Альберта Суяргулова, не дало результатов.

После этого председатель СК РФ распорядился вновь возбудить уголовное дело и заслушать доклад о ходе его расследования. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.