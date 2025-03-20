Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по факту смерти казанца от кипятка

Мужчина получил сильные ожоги

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Жительница Татарстана через аккаунт приемной председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте» попросила разобраться в обстоятельствах гибели ее отца. По ее словам, в октябре прошлого года в его казанской квартире прорвались изношенные трубы горячего водоснабжения. Мужчина получил сильные ожоги и скончался на месте. Заявительница считает, что трагедия произошла из-за ненадлежащего обслуживания коммуникаций, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Ранее Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по этому делу. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело, однако прокурор Кировского района Казани Алмаз Сулейманов отменил постановление. Обжалование этого решения, в том числе на уровне прокурора республики Альберта Суяргулова, не дало результатов.

После этого председатель СК РФ распорядился вновь возбудить уголовное дело и заслушать доклад о ходе его расследования. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

какой процент перекиси нуден для удаления грибка в ванной

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Интересное в Казани

3 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

грузовой шиномонтаж с выездом в Москве

Не у нас

7 часов назад

В Африке ученые нашли следы неизвестной жизни в тоннелях

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Не у нас

23 часа назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

Не у нас

4 часа назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое
Новости Казани
5 часов назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Не у нас

22 минуты назад

Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

Новости Казани

47 минут назад

В Казани суд присяжных оправдал 5 фигурантов дела «бригады Джамая»

Новости Татарстана

час назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме
Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по ф...
Новости Казани
12 минут назад

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по факту смерти казанца от кипятка

Не у нас

2 часа назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Новости Татарстана

2 часа назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли

Не у нас

2 часа назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025