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В Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы

Проверка прокуратуры подтвердила нарушение рабо...

Катя Царева

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Прокуратура Набережных Челнов инициировала судебный иск о компенсации морального вреда местной жительнице, пострадавшей на работе.

Женщина получила тяжелые травмы (открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости и закрытые переломы стоп) 15 января 2025 года в результате несчастного случая на складе, где её задел погрузчик.

Проверка прокуратуры подтвердила нарушение работодателем требований безопасности труда.

Сейчас суд рассматривает иск прокурора о компенсации морального вреда пострадавшей.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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