В Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы
Катя Царева
Прокуратура Набережных Челнов инициировала судебный иск о компенсации морального вреда местной жительнице, пострадавшей на работе.
Женщина получила тяжелые травмы (открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости и закрытые переломы стоп) 15 января 2025 года в результате несчастного случая на складе, где её задел погрузчик.
Проверка прокуратуры подтвердила нарушение работодателем требований безопасности труда.
Сейчас суд рассматривает иск прокурора о компенсации морального вреда пострадавшей.
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