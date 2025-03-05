В Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы

Прокуратура Набережных Челнов инициировала судебный иск о компенсации морального вреда местной жительнице, пострадавшей на работе.

Женщина получила тяжелые травмы (открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости и закрытые переломы стоп) 15 января 2025 года в результате несчастного случая на складе, где её задел погрузчик.

Проверка прокуратуры подтвердила нарушение работодателем требований безопасности труда.

Сейчас суд рассматривает иск прокурора о компенсации морального вреда пострадавшей.

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